Ивич рассказал, что его потрясло в России: «Поздравляю жителей страны с этим»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич удивлен чистотой в России.

– Что удивляет?

– Чистота городов. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить.

Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России. Поздравляю с этим всех жителей России, это действительно круто.

Что еще удивляет, так это пробки. Хотя, как я понимаю, это нормально. Например, мне объяснили, что в Краснодар сейчас приезжает много новых людей.

Серб в Краснодаре год.

Команда лидирует в РПЛ.

Ранее Ивич работал в том числе в Англии.

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