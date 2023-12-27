Ивич рассказал, что его потрясло в России: «Поздравляю жителей страны с этим»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич удивлен чистотой в России.
– Что удивляет?
– Чистота городов. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить.
Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России. Поздравляю с этим всех жителей России, это действительно круто.
Что еще удивляет, так это пробки. Хотя, как я понимаю, это нормально. Например, мне объяснили, что в Краснодар сейчас приезжает много новых людей.
- Серб в Краснодаре год.
- Команда лидирует в РПЛ.
- Ранее Ивич работал в том числе в Англии.
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Источник: «Чемпионат»