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    • Ивич рассказал, что его потрясло в России: «Поздравляю жителей страны с этим»

    Ивич рассказал, что его потрясло в России: «Поздравляю жителей страны с этим»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич удивлен чистотой в России.

    – Что удивляет?

    – Чистота городов. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить.

    Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России. Поздравляю с этим всех жителей России, это действительно круто.

    Что еще удивляет, так это пробки. Хотя, как я понимаю, это нормально. Например, мне объяснили, что в Краснодар сейчас приезжает много новых людей.

    • Серб в Краснодаре год.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Ранее Ивич работал в том числе в Англии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +614

      aldo conte 11 минут назад

      Насчет чистоты, он в Японии не был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25490

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Аплодисменты мигрантам!..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3921

      FRZZ 44 минуты назад

      Во всех городах мира центральные, важные улицы чистые.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +788

      Пригожин Женя > FRZZ 19 минут назад

      Нью Йорк посмотри весь в говне!
      Лондон так же.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3921

      FRZZ > Пригожин Женя 14 минут назад

      Ничего подобного, в Лондоне я был пару лет назад, чистый приятный город.

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      Ответить
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      Рейтинг: +7174

      fakeid 2 часа назад

      новости из параллельной вселенной. такое ощущение, что его дальше красной площади не водили. для контраста нужно было свозить его в тарасофку или в тулу в гости к помойному промквасу.

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