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    Сборная разочарований АПЛ в 2023 году – Мудрик в списке

    ESPN составил символическую сборную разочарований АПЛ в 2023 году. Она выглядит так.

    Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).

    Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Марк Кукурелья («Челси»).

    Полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»).

    Нападающий: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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    Источник: ESPN

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    27.12.2023 21:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15154

      Plyash 1 час назад

      Мудрику спорт надоел,видимо,повоевать хочет...

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      Рейтинг: +87

      MANCHESTER_RED_MAN 2 часа назад

      Маунт вообще пару матчей отыграл
      Даже форму не успел набрать

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