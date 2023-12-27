Сборная разочарований АПЛ в 2023 году – Мудрик в списке

ESPN составил символическую сборную разочарований АПЛ в 2023 году. Она выглядит так.

Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»).

Нападающий: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).