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    • Канчельскис – про Слуцкого: «Что он там гавкает, рот раскрывает?»

    Канчельскис – про Слуцкого: «Что он там гавкает, рот раскрывает?»

    Андрей Канчельскис ответил Леониду Слуцкому на критические замечания.

    «Кто он такой вообще, чтобы рот открывать? Где он играл, что он вообще видел в этой жизни и в футболе? Что он там гавкает, раскрывает рот свой? По Булгакову он – Шариков. Он должен молчать и слушать», – сказал Канчельскис.

    • Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
    • Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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