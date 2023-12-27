Канчельскис – про Слуцкого: «Что он там гавкает, рот раскрывает?»

Андрей Канчельскис ответил Леониду Слуцкому на критические замечания.
«Кто он такой вообще, чтобы рот открывать? Где он играл, что он вообще видел в этой жизни и в футболе? Что он там гавкает, раскрывает рот свой? По Булгакову он – Шариков. Он должен молчать и слушать», – сказал Канчельскис.
- Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
- Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
- Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».
Источник: «Спорт-Экспресс»