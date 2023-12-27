Слуцкий жестко ответил Мостовому и Канчельскису

Тренер Леонид Слуцкий отреагировал на критику со стороны известных бывших российских футболистов Александра Мостового и Андрея Канчельскиса.

«Когда некоторые Мостовые говорят: «Слуцкий пирожки ел, а я в футбол играл» – это чуть-чуть не так, мягко выражаясь. Есть футболисты, которые считают, что, если ты был величайшим футболистом, ты автоматически все знаешь в футболе и понимаешь.

Когда им все люди, которые приходят в тренерскую академию, говорят: «Блин, это вообще другое», они им не верят.

Они – два очень больших игрока. И Канчельскис, и Мостовой – лучшие, может быть, футболисты в своем поколении, величайшие. Но, когда у них закончилась карьера, у них и жизнь, по существу, закончилась.

Что значит «люди не из мира футбола», как они любят говорить? Я с 9 лет занимался футболом, с 22 лет я тренер, с 34 лет я главный тренер в командах РПЛ и зарубежных.

У меня опыт почти 20 лет только на топовом уровне. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл. И он говорит: «Я 25 лет в футболе». Ну и я с 9 лет в футболе.

Это большие футболисты, которые, к сожалению, не смогли стать тренерами в силу разных причин. Представляешь, что происходит в голове Мостового или Канчельскиса, которые лучше почти всех в мире играли в футбол? А тут я еще что-то со своим языком скажу не раз и не два.

Мне, если честно, жаль. Я не расхечляю, как могу по полной. Если бы расчехлил, было бы очень тяжело», – сказал Слуцкий.

Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».

Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

Канчельскис является главным тренером кыргызского «Мурас Юнайтед». Ранее он возглавлял «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор», был помощником в нижегородской «Волге», спортивным директором в «Носте» и «Тоболе».

Мостовой формально был главным тренером Fight Nights в Медиалиге, но фактически выполнял функции советника.

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