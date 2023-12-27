Застройщик трех квартир Джикии ответил на его претензии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия накануне подал в суд на застройщика трех своих квартир. Ответчик – компания ФСК – высказался по ситуации.
«Корпус, в котором была приобретена недвижимость гражданином Джикия, был своевременно введeн в эксплуатацию – 28 июня 2023 года. Застройщик своевременно в установленные законом сроки известил о готовности всех объектов к передаче посредством почтового уведомления.
В компании отметили, что по условиям договора Джикия должен был явиться на приeмку объектов после получения уведомления в течение 15 рабочих дней, но он не пришeл. У застройщика, согласно закону, в таком случае возникло право передать объекты в одностороннем порядке не ранее 1 ноября», – сообщили в ФСК.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне он перестал быть основным игроком команды.
- У Джикии в сезоне РПЛ 6 матчей.
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