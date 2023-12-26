Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джикия подал в суд на застройщика шести своих квартир

26 декабря 2023, 16:45
6

У защитника «Спартака» Георгия Джикии начался судебный процесс с застройщиком.

«Джикия потребовал почти 7 миллионов рублей компенсации от застройщика. За то что тот не сдал в срок его шесть квартир в ЖК в одном из лучших районов Москвы Хорошeво-Мнeвники.

По условиям договора застройщик должен был сдать многоквартирный дом на улице Шеногина во втором и третьем квартале этого года.

Но обещание своe не сдержал. За что получил претензию от Джикии – через суд потребовал выплатить ему 6,8 миллиона рублей. Заседание назначили на 18 января – за день до официального выхода из отпуска всех футболистов «Спартака», – написал источник.

  • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
  • В этом сезоне он перестал быть основным игроком команды.
  • У Джикии в сезоне РПЛ 6 матчей.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

Еще по теме:
Джикия оценил свой дебют за «Локомотив» 1
«Ахмат» рикошетом от Джикии забил гол на 83-й минуте – защитник дебютировал за «Локо», выйдя на 82-й 8
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DVOK68
1703599290
Ну,ежели это так и обстоит,то тогда удачи Жоре в юридических баталиях) В основу давненько не проходит,да...Может и не злой и страшный тренер всему виной?)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1703604980
Застройщик наверное рыжий.)))
Ответить
Gospod
1703606575
хорошо жить зпапасному СПАРТАКА!!
Ответить
neim
1703616066
Когда денег становится слишком много, рано или поздно наступает момент, когда их нужно куда-то пристроить. И хорошо, если это делается с умом. А ведь бывает и гораздо хуже, примеры думаю приводить не обязательно, это и так у всех на виду, наши футбольные "звездочки" периодически не дают в этом усомниться. Но в любом случае, игра в этот момент отступает на второй план и получаем на выходе Джикию, Кокорина и им подобных.
Ответить
Fialet
1703616665
Тварь иппаная, куда ему шесть квартир, простым людям уже яйца не купить, в два раза подорожали при тех же зарплатах. Чтоб он подавился своими квартирами.
Ответить
Главные новости
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
3
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
12
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
12
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
3
Все новости
Все новости
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
11
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
23
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
3
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+