Джикия подал в суд на застройщика шести своих квартир

У защитника «Спартака» Георгия Джикии начался судебный процесс с застройщиком.

«Джикия потребовал почти 7 миллионов рублей компенсации от застройщика. За то что тот не сдал в срок его шесть квартир в ЖК в одном из лучших районов Москвы Хорошeво-Мнeвники.

По условиям договора застройщик должен был сдать многоквартирный дом на улице Шеногина во втором и третьем квартале этого года.

Но обещание своe не сдержал. За что получил претензию от Джикии – через суд потребовал выплатить ему 6,8 миллиона рублей. Заседание назначили на 18 января – за день до официального выхода из отпуска всех футболистов «Спартака», – написал источник.

Джикия в «Спартаке» с 2017 года.

В этом сезоне он перестал быть основным игроком команды.

У Джикии в сезоне РПЛ 6 матчей.

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