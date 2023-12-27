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Президент РПЛ назвал регламент лиги «дырявым»

27 декабря 2023, 18:35
2

Александру Алаеву, президенту РПЛ, не нравится регламент. Он заявил об этом в контексте снежных декабрьских матчей.

«В матче ЦСКА – «Ростов» лига также была за перенос. На мой взгляд, было целесообразно перенести игру на следующий день. Можно было привести поле в порядок, так как по прогнозу погоды снегопад заканчивался вечером. Матч мог быть сыгран на очищенном поле, хоть и не совсем в комфортных условиях. «Ростову» нужно было бы всего лишь продлить гостиницу на один день, плюс мы сохранили бы целостность календаря, а не уходили бы в зимнюю паузу с разным количеством матчей в турнирной таблице.

Но наш регламент, который мы, видимо, не досмотрели, не позволяет перенести матч никому, кроме судьи. Причем, судья может только приостановить матч после стартового свистка. Никто не мог прийти за час до матча, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет». Ни судья, ни делегат, ни президент РФС, ни президент РПЛ. Есть четко прописанные форс-мажоры. Например, на стадионе отключен свет. Тогда можно было бы перенести на следующий день. А из-за погодных условий перенести игру лига не может. Когда я общался с арбитром Рафаэлем Шафеевым и сказал, что лига за перенос, потому что данное поле опасно для здоровья футболистов и картинка не соответствует требованиям РПЛ, судья должен был вывести команды на поле, дать стартовый свисток, и только после этого приостановить матч и перенести на завтра.

Вот такой у нас регламент. Этот случай вскрыл нашу проблему в регламенте. Нужно четко прописать, кто, как и на основании чего может перенести матч. Также мы должны думать о болельщиках, которые пришли на стадион и мерзнут. Нужно признать ошибку, что у нас «дырявый» регламент. Хотим исправить его в ближайшее время. Регламент позволяет расширить список форс-мажоров, при которых следует переносить матч», – сказал Алаев.

  • Алаев занимает пост полтора года.
  • Он сменил Сергея Прядкина.
  • РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (2)
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portero
1703693160
Кто календарь составляет у того мозг отсутствует!!!! Регламент те же идиоты пишут!!!!
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Иван Петров 1986
1703747811
Перенести матч может только Путин.
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