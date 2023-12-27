Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Бубнов прокомментировал перестановки в «Спартаке»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил назначение Томаша Амарала новым спортивным директором красно-белых. Он также отметил работу Пола Эшуорта на этом посту и сказал, чем мог бы быть полезен Хавьер Рибалта, который также являлся кандидатом на эту должность.

    «Спартак» пригласил опытного специалиста. Амарал трудился в «Бенфике», а в таких клубах знают, как нужно выстраивать работу во всех аспектах.

    Наличие связей в Южной Америке, Европе и Азии позволяет рассчитывать на приезд хороших легионеров. Предыдущая работа в качестве скаута должна ему помочь.

    «Бенфика» в последнее время служила для талантливых бразильцев перевалочным пунктом в большие клубы Европы. Приход Амарала в московскую команду увеличит шансы на покупку качественных игроков из этой страны.

    С другой стороны, маловероятно, что новый спортивный директор хорошо разбирается в российских реалиях, так что ему будет трудно искать футболистов на внутреннем рынке. Возможно, Томашу на первых порах в этом будет помогать Абаскаль, который за полтора года освоился в нашем чемпионате.

    Рибалта принес бы больше пользы в этом плане. Истинные причины срыва договоренностей с испанским специалистом неизвестны, но какие-то условия руководство красно-белых выполнить не смогло. Работа Хавьера в «Зените» соответствовала высоким стандартам, и в «Спартаке» такой спортивный директор однозначно бы пригодился.

    Интересно, что руководство не стало увольнять Эшуорта, просто переведя его на другую должность, сделав техническим директором. Значит, он чем-то не устраивает, хотя трансферы «Спартака» при нем получились неплохими.

    В том, что «Спартак» при Абаскале поднялся из низов, что бы там ни говорили, во многом заслуга Эшуорта. Нельзя сказать, что он провалился и навязывал каких-то ненужных игроков.

    Работы у Амарала будет много, москвичам нужно усилить несколько проблемных позиций этой зимой, чтобы бороться за высокие места. Времени не так много.

    Остается только вопрос: укажет ли руководство «Спартака» на выход Амаралу вместе с Абаскалем, если красно-белые провалят весеннюю часть чемпионата, или ему доверят строить новую команду», – написал Бубнов.

    • Португалец Томаш Амарал приступит к исполнению обязанностей в «Спартаке» с 1 января.
    • Хавьер Рибалта занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год, и в декабре приезжал в Москву на переговоры со «Спартаком», но в итоге не вошел в менеджерский состав красно-белых.

    Новости по теме
    Бубнов высказался об игре «Зенита» и «Пари НН» 4
    Бубнов разобрал матч «Краснодар» — ЦСКА 6
    Анализ матча «Спартак» – «Крылья Советов» от Бубнова 15
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +609

      WILDLING_HRUNDEL 2 часа назад

      Толку все равно никого не будет в свинарне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1134

      TIMOTHY 2 часа назад

      Короче,народная совсем превратится, ещё и хлеще Зенита,в бразило аргентино непонятно что

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15165

      Plyash 3 часа назад

      Всё чётко,ясно и лаконично,в самую точку.Браво,Саша.
      Жаль,что мнения таких придурков,как Кончельских,Быстров,Орлов Геня на форуме мелькают чаще,чем Бубнова.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3584

      Suvorov71 > Plyash 2 часа назад

      так они проплачены врагами

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+