Бубнов прокомментировал перестановки в «Спартаке»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил назначение Томаша Амарала новым спортивным директором красно-белых. Он также отметил работу Пола Эшуорта на этом посту и сказал, чем мог бы быть полезен Хавьер Рибалта, который также являлся кандидатом на эту должность.

«Спартак» пригласил опытного специалиста. Амарал трудился в «Бенфике», а в таких клубах знают, как нужно выстраивать работу во всех аспектах.

Наличие связей в Южной Америке, Европе и Азии позволяет рассчитывать на приезд хороших легионеров. Предыдущая работа в качестве скаута должна ему помочь.

«Бенфика» в последнее время служила для талантливых бразильцев перевалочным пунктом в большие клубы Европы. Приход Амарала в московскую команду увеличит шансы на покупку качественных игроков из этой страны.

С другой стороны, маловероятно, что новый спортивный директор хорошо разбирается в российских реалиях, так что ему будет трудно искать футболистов на внутреннем рынке. Возможно, Томашу на первых порах в этом будет помогать Абаскаль, который за полтора года освоился в нашем чемпионате.

Рибалта принес бы больше пользы в этом плане. Истинные причины срыва договоренностей с испанским специалистом неизвестны, но какие-то условия руководство красно-белых выполнить не смогло. Работа Хавьера в «Зените» соответствовала высоким стандартам, и в «Спартаке» такой спортивный директор однозначно бы пригодился.

Интересно, что руководство не стало увольнять Эшуорта, просто переведя его на другую должность, сделав техническим директором. Значит, он чем-то не устраивает, хотя трансферы «Спартака» при нем получились неплохими.

В том, что «Спартак» при Абаскале поднялся из низов, что бы там ни говорили, во многом заслуга Эшуорта. Нельзя сказать, что он провалился и навязывал каких-то ненужных игроков.

Работы у Амарала будет много, москвичам нужно усилить несколько проблемных позиций этой зимой, чтобы бороться за высокие места. Времени не так много.

Остается только вопрос: укажет ли руководство «Спартака» на выход Амаралу вместе с Абаскалем, если красно-белые провалят весеннюю часть чемпионата, или ему доверят строить новую команду», – написал Бубнов.

Португалец Томаш Амарал приступит к исполнению обязанностей в «Спартаке» с 1 января.

Хавьер Рибалта занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год, и в декабре приезжал в Москву на переговоры со «Спартаком», но в итоге не вошел в менеджерский состав красно-белых.

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