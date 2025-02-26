Бубнов подвел итоги зимней трансферной кампании в РПЛ

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о трансферах клубов РПЛ этой зимой.

«Краснодар» и «Локомотив» обошлись в зимнее трансферное окно без крупных приобретений, но и это нестрашно. «Краснодару» особо никто и не нужен. У «быков» высокая конкуренция за место в основном составе. Хватает хороших игроков и на скамейке запасных. Конечно, сильные игроки никому не помешают, но таких команда Галицкого подписать не смогла, а покупать слабее не было смысла.

Аналогичная ситуация и у железнодорожников. Они хотели, но не сумели, однако делать из этого трагедию не нужно.

Трансферная кампания «Спартака» оставила двойственное впечатление. Команда нуждалась в качественных защитниках, которых не купили. Это можно назвать провалом.

Зато купили очень качественных игроков в нападение. Солари и Гарсия однозначно усилят переднюю линию. В этом плане сработали отлично. У Станковича появится больше вариантов для ротации в нападении. Закрыли вопрос и с вратарской линией. Приход Ильи Помазуна – хороший трансфер.

«Зенит» попрощался с Клаудиньо, но это не потеря для команды Семака. Бразильца должны безболезненно заменить, учитывая его последние выступления.

Луис Энрике сразу не произвeл яркого впечатления, но и Малкому понадобилось время, чтобы привыкнуть к российскому чемпионату. Однако потенциал заметен. Голы забивает, хорошо перемещается, что ещe нужно для игрока группы атаки?

Есть вопросы по Саше Зделару, но серб, скорее всего, покупался на подстраховку Барриосу. Они игроки схожего плана.

ЦСКА никого не потерял по большому счeту. Уход Зделара не станет катастрофой для армейцев. Видимо, руководство армейцев устраивает нынешняя ситуация в турнирной таблице.

На бумаге приобретение бразильского нападающего Алеррандро выглядит неплохим. У него хорошая статистика, но есть нюанс – поздние сроки трансфера. Любому футболисту тяжело вписаться в команду после перехода «на флажке». А здесь совершенно незнакомый чемпионат, да ещe и климатические условия непривычные.

Для московского «Динамо» было важнее возвращение в строй травмированных футболистов. У команды до открытия трансферного окна был неплохой состав. Зимой клуб точечно усилился Глебовым и Касересом.

Задумка понятна: в стане бело-голубых хотят укрепить оборону, чтобы меньше пропускать. Опять же, хочется раскритиковать команду только за поздние трансферы. Нужно делать это раньше, чтобы получать максимальную отдачу от игроков.

В нижней части турнирной таблицы с трансферами всe печально. Такое ощущение, что большинство клубов не переживает за сохранение прописки. Трансферная кампания «Урала» из Первой лиги выглядит на их фоне впечатляюще.

Выделяются «Пари НН» и «Ахмат». Нижегородцы с такими приобретениями, скорее всего, окажутся выше зоны стыковых матчей. Грозненцы также имеют реальные шансы остаться в РПЛ без дополнительных матчей после трансферов Мелкадзе, Зорина и Диаса», – написал Бубнов.