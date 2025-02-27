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Бубнов определил трех претендентов на победу в РПЛ

Сегодня, 15:49
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Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от второй части чемпионата России.

«Неизвестно, кто станет чемпионом в этом году. Если судить по итогам трансферной кампании и контрольным играм, то можно смело делать вывод, что реальных кандидатов всего три: «Краснодар», «Зенит», «Спартак». Важным в борьбе за первое место будет матч 21-го тура между москвичами и питерцами. Если красно-белые победят, то они могут стать фаворитами.

ЦСКА, московское «Динамо» и «Локомотив» разыграют между собой места с четвeртого по шестое. Реальные шансы зацепиться за бронзу имеют лишь армейцы, но у них сложный календарь в весенней части.

«Динамо» состав позволяет бороться за чемпионство, плюс москвичи усилились, но им не хватит стабильности. Скорее всего, даже до медалей не доберутся. Похожие проблемы у «Локомотива», но железнодорожники даже никем не усилились зимой.

Следом расположилась тройка ни на что не претендующих команд: «Ростов», «Рубин» и «Акрон». В борьбе за медали или за выживание они участвовать не будут. Подбор игроков и турнирное положение позволит им спокойно доиграть сезон.

Настоящая битва развернeтся за сохранение прописки в РПЛ. «Оренбург» не сможет подняться выше зоны переходных матчей, слишком уж тяжeлое положение у «горожан» в таблице. С вероятностью 90% команда вылетит в Первую лигу.

В «Крыльях Советов» наверняка не допустят попадания команды в зону стыковых матчей. Самарская дружина относительно неплохо усилилась. По остальным чего-то определeнного сказать нельзя.

Практически нет сомнений, что Угальде останется на вершине списка бомбардиров. У «Спартака» сейчас самая сильная линия нападения, плюс зимой москвичи купили качественных игроков в переднюю линию. Да, повысилась конкуренция, но и уровень футбола должен возрасти. У Манфреда есть все шансы, чтобы забить 30 голов по итогам сезона.

До конца чемпионата осталось всего 12 туров. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы случилась какая-та громкая отставка среди команд в верхней части турнирной таблицы. Если была бы острая необходимость смены тренера, то еe сделали бы ещe зимой», – написал Бубнов.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит ЦСКА Спартак Динамо Локомотив Ростов Рубин Акрон Динамо Мх Крылья Советов Пари НН Химки Факел Ахмат Оренбург Бубнов Александр
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Комментарии (1)
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Mirak92
1740665544
Бубнов с бубном опять танцует, ванга лысая
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