Бубнов определил трех претендентов на победу в РПЛ

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от второй части чемпионата России.
«Неизвестно, кто станет чемпионом в этом году. Если судить по итогам трансферной кампании и контрольным играм, то можно смело делать вывод, что реальных кандидатов всего три: «Краснодар», «Зенит», «Спартак». Важным в борьбе за первое место будет матч 21-го тура между москвичами и питерцами. Если красно-белые победят, то они могут стать фаворитами.
ЦСКА, московское «Динамо» и «Локомотив» разыграют между собой места с четвeртого по шестое. Реальные шансы зацепиться за бронзу имеют лишь армейцы, но у них сложный календарь в весенней части.
«Динамо» состав позволяет бороться за чемпионство, плюс москвичи усилились, но им не хватит стабильности. Скорее всего, даже до медалей не доберутся. Похожие проблемы у «Локомотива», но железнодорожники даже никем не усилились зимой.
Следом расположилась тройка ни на что не претендующих команд: «Ростов», «Рубин» и «Акрон». В борьбе за медали или за выживание они участвовать не будут. Подбор игроков и турнирное положение позволит им спокойно доиграть сезон.
Настоящая битва развернeтся за сохранение прописки в РПЛ. «Оренбург» не сможет подняться выше зоны переходных матчей, слишком уж тяжeлое положение у «горожан» в таблице. С вероятностью 90% команда вылетит в Первую лигу.
В «Крыльях Советов» наверняка не допустят попадания команды в зону стыковых матчей. Самарская дружина относительно неплохо усилилась. По остальным чего-то определeнного сказать нельзя.
Практически нет сомнений, что Угальде останется на вершине списка бомбардиров. У «Спартака» сейчас самая сильная линия нападения, плюс зимой москвичи купили качественных игроков в переднюю линию. Да, повысилась конкуренция, но и уровень футбола должен возрасти. У Манфреда есть все шансы, чтобы забить 30 голов по итогам сезона.
До конца чемпионата осталось всего 12 туров. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы случилась какая-та громкая отставка среди команд в верхней части турнирной таблицы. Если была бы острая необходимость смены тренера, то еe сделали бы ещe зимой», – написал Бубнов.
- Сезон в РПЛ возобновится 28 февраля.
- После 18 туров лидирует «Краснодар» (39 очков). Далее расположились «Зенит» (39), «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31), «Ростов» (26), «Рубин» (26), «Акрон» (22), «Крылья Советов» (18), «Динамо Мх» (17), «Пари НН» (16), «Химки» (16), «Факел» (14), «Ахмат» (13), «Оренбург» (8).