Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Бубнов сделал прогнозы на матчи 19-го тура РПЛ

Сегодня, 08:50
3

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов дал прогнозы на результаты матчей 19-го тура РПЛ.

«Динамо Мх» – «Локомотив» – 0:1. На стороне Махачкалы только поле, которое, скорее всего, будет не самого высокого качества. А в остальном рассчитывать особо не на что. Команда не усилилась зимой, серьезных изменений в игре ждать не стоит.

«Локомотив» сильнее в атаке, гости будут больше мячом владеть, оказывать давление и забить хотя бы один гол они в состоянии. Забьет ли «Динамо», учитывая, что соперник хорош и в обороне, есть сомнения.

«Пари НН» – «Акрон» – 1:0. Нижегородцы сражаются за выживание, поэтому выйдут на игру с определенным настроем. Плюс к этому состав команды усилился. А вот у тольяттинцев особого усиления зимой не было. По игре «Акрон» смотрится неплохо, но соперник хорошо действует в обороне, а в атаке свое может взять за счет стандартов.

«Зенит» – ЦСКА – 2:0. ЦСКА нельзя терять очки, для команды это один из самых важных матчей сезона. Сейчас могут еще претендовать на тройку, если проиграют, то всe, можно сказать, что чемпионат закончился. Футболисты открыто говорят, что им надо побеждать. Но и «Зениту» терять очки тоже нельзя, плюс для хозяев это принципиальный соперник.

По составу гости чуть сильнее в обороне, но атака предпочтительней у команды Семака. К тому же у армейцев могут возникнуть проблемы после перехода в стан оппонента Зделара. Всe же это был игрок основы. Легко никому не будет, но, думаю, что «Зенит» ближе к победе.

«Ахмат» – «Рубин» – 2:1. «Ахмату» надо набирать очки, чтобы избежать переходных матчей после основной части сезона, а календарь у команды тяжелый. Очки, вероятно, смогут набирать только на своем поле. «Рубин» не подарок, ни в чeм не уступает: в атаке сильнее, в обороне умеет закрываться. Но хозяевам деваться некуда, надо побеждать. Казанцы один забить могут, но, думаю, грозненцы вырвут победу.

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1. У «Краснодара» хороший календарь, возвращаться команде в сезон матчем на своем поле. Коллектив Мусаева будет иметь преимущество, должен выигрывать. Соперник усилился, но у краснодарцев всe равно преимущество по всем параметрам, плюс сейчас потерь нет. Интересный матч, обе команды в атаку играют, жду голов в этой встрече.

«Химки» – «Факел» – 0:0. Соседи по турнирной таблице. Зимой команды в деле не видел, но нет большого секрета в проблемах у «Химок» с руководством. У «Факела» в этом плане всe значительно лучше, но есть потеря в лице Маркова. Гости 100% закроются в обороне, и не факт, что подмосковный коллектив сумеет ее вскрыть. Есть вероятность, что матч получится без голов.

«Спартак»«Оренбург» – 3:1. «Спартаку» играть с явным аутсайдером, к тому же команде Станковича нужно вернуть долг за результат первого круга. Москвичи, безусловно, здесь могут считаться фаворитами. Не стоит забывать об усилении состава. Если что-то сразу не пойдет, будет возможность усилить игру за счет замен. Вряд ли «Оренбург», у которого есть потери в составе, сможет выдержать.

«Ростов» – «Динамо» – 1:2. У «Динамо» подошло усиление в атаку, пришел Глебов в опорную зону, Бителло сохранили, а Грулeв и Гагнидзе для команды не потеря. К тому же все травмированные поправились.

У «Ростова» одни проблемы: Глебова потеряли, Карпин ушел в последний момент, что для команды может обернуться стрессом. Никакого преимущества у ростовчан не будет, жду интересную игру, победа, предположу, останется за гостями», – написал Бубнов.

Еще по теме:
Бубнов определил трех претендентов на победу в РПЛ 4
Бубнов подвел итоги зимней трансферной кампании в РПЛ 3
Бубнов проанализировал матч «Зенита» и «Спартака» 28
Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Локомотив Пари НН Акрон Зенит ЦСКА Ахмат Рубин Краснодар Крылья Советов Химки Факел Спартак Оренбург Ростов Динамо Бубнов Александр
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VPERDIV SPARTAK
1740724508
Спартак со своим судьей ставят на выигрыш, посмотрим на эту клоунаду и мы
Ответить
TIMOTHY
1740725750
Ростов выиграет
Ответить
Интерес
1740726058
Поздравляю всех с возобновлением чемпионата России по футболу! Интересной честной борьбы и судейства.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Бубнов сделал прогнозы на матчи 19-го тура РПЛ
08:50
3
Жена Карпина раскрыла, где тренер будет жить после ухода из «Ростова»
08:35
2
Селюк одним словом охарактеризовал Захаряна
08:30
2
Мостовой назвал народную команду: «Это уже в веках»
07:50
10
Трансферные планы «Спартака» на лето, условие для возвращения Месси в «Барсу», новичок «Ман Сити» и другие новости
01:45
Роналду занял 8-е место в рейтинге самых сексуальных футболистов мира
01:27
7
Самый дорогой игрок в истории «Спартака» обратился к болельщикам перед возобновлением сезона
01:15
13
Дюпин ответил, почему отказал «Спартаку»
00:51
1
Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл ежемесячные траты: «30 тысяч рублей маловато»
Вчера, 23:58
2
Все новости
Все новости
ФотоСписок комментаторов матчей 19-го тура РПЛ
09:51
Непомнящий оценил знания Мостового о тренерстве
09:30
1
Гинер прокомментировал будущее Акинфеева
09:20
1
Экс-гендиректор «Спартака»: «Станкович может стать великим тренером»
08:18
1
Фото«Зенит» представил новую окраску клубного автобуса
08:08
1
Самый дорогой игрок в истории «Спартака» обратился к болельщикам перед возобновлением сезона
01:15
12
Дюпин ответил, почему отказал «Спартаку»
00:51
1
Рианчо объяснил, почему Абаскаль не добьется успеха со сборной России
00:32
2
Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл ежемесячные траты: «30 тысяч рублей маловато»
Вчера, 23:58
2
Генич назвал лучших футболистов в истории РПЛ на каждой позиции
Вчера, 23:47
3
Радимов поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 23:23
1
Главные фавориты на победу в РПЛ по версии букмекеров
Вчера, 22:42
6
Гусев – о Мостовом в тренерском штабе «Динамо»: «Да я бы с ума с ним сошeл»
Вчера, 22:22
2
ФотоОпубликовано расписание 22 и 23 туров РПЛ
Вчера, 21:36
Петржела прокомментировал уход Карпина из «Ростова»
Вчера, 21:09
6
«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче благодаря 1+1 зимнего новичка
Вчера, 20:20
15
Мостовой ответил, как уход Карпина повлияет на результаты «Ростова»
Вчера, 20:08
8
Семшов – о чемпионской гонке в РПЛ: «Шансы команд – три по 50»
Вчера, 19:44
3
Овчинников: «На 99% уверен, что через месяц-два вся Европа будет шeлковая и Россия вернeтся в еврокубки»
Вчера, 19:19
42
Кучаев сказал, в чем главная сила Карпина: «Это меня больше всего поразило»
Вчера, 18:48
1
«Спартак» готов летом расстаться с Хлусевичем
Вчера, 18:37
21
Черчесов получил предложения от иностранных клубов
Вчера, 18:29
4
Гинер высказался о ситуации с Fan ID в России
Вчера, 18:25
3
Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король»
Вчера, 18:17
11
Форвард «Ростова» готов рассмотреть предложения из Европы
Вчера, 18:06
2
Юран назвал ответственного за возможный вылет «Оренбурга»
Вчера, 17:59
1
«Дочка» РЖД подала в суд на «Химки» за неоплату аренды вагонов
Вчера, 17:50
4
Журналист рассказал о связи перехода Вильягры в ЦСКА с продажей Кастаньо «Краснодаром»
Вчера, 17:17
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 