Бубнов сделал прогнозы на матчи 19-го тура РПЛ

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов дал прогнозы на результаты матчей 19-го тура РПЛ.

«Динамо Мх» – «Локомотив» – 0:1. На стороне Махачкалы только поле, которое, скорее всего, будет не самого высокого качества. А в остальном рассчитывать особо не на что. Команда не усилилась зимой, серьезных изменений в игре ждать не стоит.

«Локомотив» сильнее в атаке, гости будут больше мячом владеть, оказывать давление и забить хотя бы один гол они в состоянии. Забьет ли «Динамо», учитывая, что соперник хорош и в обороне, есть сомнения.

«Пари НН» – «Акрон» – 1:0. Нижегородцы сражаются за выживание, поэтому выйдут на игру с определенным настроем. Плюс к этому состав команды усилился. А вот у тольяттинцев особого усиления зимой не было. По игре «Акрон» смотрится неплохо, но соперник хорошо действует в обороне, а в атаке свое может взять за счет стандартов.

«Зенит» – ЦСКА – 2:0. ЦСКА нельзя терять очки, для команды это один из самых важных матчей сезона. Сейчас могут еще претендовать на тройку, если проиграют, то всe, можно сказать, что чемпионат закончился. Футболисты открыто говорят, что им надо побеждать. Но и «Зениту» терять очки тоже нельзя, плюс для хозяев это принципиальный соперник.

По составу гости чуть сильнее в обороне, но атака предпочтительней у команды Семака. К тому же у армейцев могут возникнуть проблемы после перехода в стан оппонента Зделара. Всe же это был игрок основы. Легко никому не будет, но, думаю, что «Зенит» ближе к победе.

«Ахмат» – «Рубин» – 2:1. «Ахмату» надо набирать очки, чтобы избежать переходных матчей после основной части сезона, а календарь у команды тяжелый. Очки, вероятно, смогут набирать только на своем поле. «Рубин» не подарок, ни в чeм не уступает: в атаке сильнее, в обороне умеет закрываться. Но хозяевам деваться некуда, надо побеждать. Казанцы один забить могут, но, думаю, грозненцы вырвут победу.

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1. У «Краснодара» хороший календарь, возвращаться команде в сезон матчем на своем поле. Коллектив Мусаева будет иметь преимущество, должен выигрывать. Соперник усилился, но у краснодарцев всe равно преимущество по всем параметрам, плюс сейчас потерь нет. Интересный матч, обе команды в атаку играют, жду голов в этой встрече.

«Химки» – «Факел» – 0:0. Соседи по турнирной таблице. Зимой команды в деле не видел, но нет большого секрета в проблемах у «Химок» с руководством. У «Факела» в этом плане всe значительно лучше, но есть потеря в лице Маркова. Гости 100% закроются в обороне, и не факт, что подмосковный коллектив сумеет ее вскрыть. Есть вероятность, что матч получится без голов.

«Спартак» – «Оренбург» – 3:1. «Спартаку» играть с явным аутсайдером, к тому же команде Станковича нужно вернуть долг за результат первого круга. Москвичи, безусловно, здесь могут считаться фаворитами. Не стоит забывать об усилении состава. Если что-то сразу не пойдет, будет возможность усилить игру за счет замен. Вряд ли «Оренбург», у которого есть потери в составе, сможет выдержать.

«Ростов» – «Динамо» – 1:2. У «Динамо» подошло усиление в атаку, пришел Глебов в опорную зону, Бителло сохранили, а Грулeв и Гагнидзе для команды не потеря. К тому же все травмированные поправились.

У «Ростова» одни проблемы: Глебова потеряли, Карпин ушел в последний момент, что для команды может обернуться стрессом. Никакого преимущества у ростовчан не будет, жду интересную игру, победа, предположу, останется за гостями», – написал Бубнов.