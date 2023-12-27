Силкин: «Динамо» весной даст жару и поборется за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин верит в чемпионские перспективы команды.

«Пауза для «Динамо» очень не вовремя, так как они были на ходу. В последних матчах они показали игру, которая может дать результат. Команда точно поборется за чемпионство в этом сезоне. В «Динамо» провели хорошую работу на трансферном рынке – пришли сильные футболисты. Думаю, во второй части сезона «Динамо» даст жару», – сказал Силкин.