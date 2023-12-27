Силкин: «Динамо» весной даст жару и поборется за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин верит в чемпионские перспективы команды.
«Пауза для «Динамо» очень не вовремя, так как они были на ходу. В последних матчах они показали игру, которая может дать результат. Команда точно поборется за чемпионство в этом сезоне. В «Динамо» провели хорошую работу на трансферном рынке – пришли сильные футболисты. Думаю, во второй части сезона «Динамо» даст жару», – сказал Силкин.
- «Динамо» отстает от 1-го места на 6 очков.
- Команда не становилась чемпионом с 1976 года.
- У «Динамо» 5-й по стоимости состав в РПЛ (79,55 миллиона евро).
Источник: «РБ Спорт»