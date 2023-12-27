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    Виллиам: «Малком очень скучает по Санкт-Петербургу»

    Тренер «Зенита» Виллиам прокомментировал летний уход нападающего Малкома. Бразилец сейчас в «Аль-Хиляле».

    «Не сказал бы, что стало грустно. Мы, конечно, скучаем по нему и его голам. Как раз я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился. Единственное не нравится, что отпуск начинается позже.

    Думаю, в следующем году он всe же долетит до Петербурга. Я не сомневаюсь, что он этого очень хочет», – сказал Виллиам.

    • Малком был в «Зените» с 2019 года.
    • Он провел за команду 109 матчей, забил 42 гола, сделал 24 ассиста.
    • За «Аль-Хиляль» Малком успел провести 26 матчей, забил 11 голов, сделал 8 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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