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    Сафонов и Месси попали в одну символическую сборную

    Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих капитанов мира. В нее попал Матвей Сафонов из «Краснодара».

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 18 миллионов евро).

    Защитники: Рис Джеймс («Челси», 50), Макс Килман («Вулверхэмптон», 35), Маркиньос («ПСЖ», 60), Хосе Гайя («Валенсия», 30).

    Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла», 30), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 70), Мартин Эдегор («Арсенал», 90).

    Нападающие: Лионель Месси («Интер», 60), Лаутаро Мартинес («Интер», 110), Сон Хын-Мин («Тоттенхэм», 50).

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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