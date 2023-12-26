Сафонов и Месси попали в одну символическую сборную

Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих капитанов мира. В нее попал Матвей Сафонов из «Краснодара».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 18 миллионов евро).

Защитники: Рис Джеймс («Челси», 50), Макс Килман («Вулверхэмптон», 35), Маркиньос («ПСЖ», 60), Хосе Гайя («Валенсия», 30).

Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла», 30), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 70), Мартин Эдегор («Арсенал», 90).

Нападающие: Лионель Месси («Интер», 60), Лаутаро Мартинес («Интер», 110), Сон Хын-Мин («Тоттенхэм», 50).