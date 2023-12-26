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    Агент Гравийона рассказал о контактах со «Спартаком»

    Агент центрального защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона, Мохамед Амаар, рассказал, что с ним на связь вышел представитель московского «Спартака».

    «Со мной контактировали из «Спартака» по Гравийону. Рассматриваем ли еще вариант с «Динамо»? Мы слушаем, но пока не принимаем никакое решение», – сказал Амаар.

    • Ранее агент говорил, что клубы уже общаются между собой по вопросу возможного трансфера.
    • Также сообщалось, что «Динамо» заинтересовано в Гравийоне и предложило за француза 5 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1260

      FCSpartakM 26 минут назад

      Не очень понятно,зачем еще 1 цз, да и судя по его карьере в миллион клубов, он как сбитый летчик к 25 годам.

      0
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      Рейтинг: +17654

      Алексей З 2 часа назад

      Все в отпуске , спортивный директор ещё не приехал , кто же выходил на связь ?
      Наверно дворник в Тарасовке сменщика искал.

      0
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