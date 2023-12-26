Агент Гравийона рассказал о контактах со «Спартаком»

Агент центрального защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона, Мохамед Амаар, рассказал, что с ним на связь вышел представитель московского «Спартака».
«Со мной контактировали из «Спартака» по Гравийону. Рассматриваем ли еще вариант с «Динамо»? Мы слушаем, но пока не принимаем никакое решение», – сказал Амаар.
- Ранее агент говорил, что клубы уже общаются между собой по вопросу возможного трансфера.
- Также сообщалось, что «Динамо» заинтересовано в Гравийоне и предложило за француза 5 миллионов евро.
Источник: Sport24