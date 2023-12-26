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    • «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2023

    «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Наср», 17-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Иттихад»: Маюф, Фабиньо, Фелипе, Аль-Шамрани, Аль-Захави, Канте, Фархан, Коронадо, Аль-Гамди, Ромариньо, Бензема.

    Главный тренер: Марсело Гальярдо

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Ладжами, Ляпорт, Аль-Ганам, Теллес, Фофана, Отавиньо, Талиска, Аль-Наджеи, Гариб, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»

    Аль-Иттихад – Аль-Наср смотреть онлайн 26 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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