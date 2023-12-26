Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Наср», 17-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Иттихад»: Маюф, Фабиньо, Фелипе, Аль-Шамрани, Аль-Захави, Канте, Фархан, Коронадо, Аль-Гамди, Ромариньо, Бензема.

Главный тренер: Марсело Гальярдо

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Ладжами, Ляпорт, Аль-Ганам, Теллес, Фофана, Отавиньо, Талиска, Аль-Наджеи, Гариб, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»

Матч можно посмотреть на канале ОККО.

Также игру будет транслировать «Фонбет».