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  • Губерниев ответил Зареме, назвавшей Абаскаля провалом года в российском футболе

Губерниев ответил Зареме, назвавшей Абаскаля провалом года в российском футболе

25 декабря 2023, 17:48
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не согласился с мнением Заремы Салиховой по поводу работы Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Жена Леонида Федуна назвала спартаковского тренера главным провалом года в российском футболе.

– Она назвала провалом года Абаскаля. Это так?

– Абаскаль под занавес первой половины чемпионата в целом начал справляться. У меня тоже к нему много вопросов, но я бы не назвал его провалом года.

Мне кажется, он ещe повоюет. Зарема так или иначе ревнует, что не она принимает решения с точки зрения приглашения тренеров и всего остального.

– По словам Салиховой смена тренера – большая ответственность, на которую не все готовы пойти. Тренер – священная корова. В «Спартаке» это так?

– Тренер никогда не был священной коровой, она сказала ерунду. А что касается первой части, то да, я согласен, это большая ответственность, которую должны на себя брать люди.

Потому что новая метла по новому метeт, и риски на себя берeт не только новый тренер, но и руководство.

Поэтому здесь я понимаю, что некоторые люди являются консерваторами: «старый друг лучше новых двух». Но это спорт, и тренера назначают, чтобы потом уволить – это тоже нормальная история.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
  • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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slavа0508
1703518992
Что очень много Заремы стало ???вроде она вообще сейчас не какого отношения не к Спартаку не к футболу вообще не каким боком не стоит ...
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Taps
1703523467
Старой бабе лишь бы с молодыми мужиками потереться ...
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FCSpartakM
1703528222
Провал года -это игра Сочи
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VVM1964
1703530681
Тот случай когда я ПОЛНОСТЬЮ поддерживаю мнение Губерниева !!!
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