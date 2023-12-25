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    • Губерниев ответил Зареме, назвавшей Абаскаля провалом года в российском футболе

    Губерниев ответил Зареме, назвавшей Абаскаля провалом года в российском футболе

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не согласился с мнением Заремы Салиховой по поводу работы Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    Жена Леонида Федуна назвала спартаковского тренера главным провалом года в российском футболе.

    – Она назвала провалом года Абаскаля. Это так?

    – Абаскаль под занавес первой половины чемпионата в целом начал справляться. У меня тоже к нему много вопросов, но я бы не назвал его провалом года.

    Мне кажется, он ещe повоюет. Зарема так или иначе ревнует, что не она принимает решения с точки зрения приглашения тренеров и всего остального.

    – По словам Салиховой смена тренера – большая ответственность, на которую не все готовы пойти. Тренер – священная корова. В «Спартаке» это так?

    – Тренер никогда не был священной коровой, она сказала ерунду. А что касается первой части, то да, я согласен, это большая ответственность, которую должны на себя брать люди.

    Потому что новая метла по новому метeт, и риски на себя берeт не только новый тренер, но и руководство.

    Поэтому здесь я понимаю, что некоторые люди являются консерваторами: «старый друг лучше новых двух». Но это спорт, и тренера назначают, чтобы потом уволить – это тоже нормальная история.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: Metaratings

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