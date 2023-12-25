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    • Ивич назвал двух любимых теннисистов – один из них россиянин

    Ивич назвал двух любимых теннисистов – один из них россиянин

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о своей любви к теннису.

    – Знаю, что вы фанат тенниса. Джокович – величайший?

    – Конечно. Даже вопросов быть не может. Он стал величайшим ещe два года назад. То, что Новак продолжает делать в 36 лет – немыслимо. Даже если бы он был британцем, американцем, испанцем, я бы всe равно сказал, что он величайший.

    Это лучший атлет последних десяти лет во всех видах спорта. То, что он из Сербии – гордость для нас. Теннис – спорт для богатых людей. И то, что парень из маленькой страны пришeл и победил всех – супер.

    Публика всегда была против Джоковича, против него было всe, но у него невероятная ментальная сила. Я его огромный фанат, как и почти все сербы. Джокович заставляет Сербию просыпаться в четыре утра ради его матчей – и я просыпаюсь вместе со всеми.

    – Вы виделись с ним?

    – Однажды удалось с ним пообщаться на греческом острове. Новак очень скромный и приятный, всегда чутко относится к фанатам и много делает для сербов, для детей. У него огромное сердце,

    – Как вам Даниил Медведев?

    – Мой любимый игрок после Джоковича! Когда Новак закончит, я буду болеть за Даниила. Мне нравится стиль Медведева, нравятся те сумасшедшие вещи, которые он иногда делает.

    Я люблю в нeм то, что он всегда честен перед самим собой на корте и демонстрирует в игре свою личность. И никогда не притворяется. Они похожи в этом с Новаком.

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    Источник: «Чемпионат»

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