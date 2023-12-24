Агент Хлусевича прокомментировал информацию о переходе игрока в «Спортинг»

Олег Мавренков, агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, сказал, что ничего не знает об интересе к его клиенту со стороны лиссабонского «Спортинга».

«Ничего про это не слышал, не знаю ни про какой «Спортинг». Переговоры ни с кем из «Спортинга» не вели. Думаю, это какой-то фейк», – сказал Мавренков.

Сообщалось, что Хлусевич может перейти в «Спортинг» в январе 2024 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Хлусевич провел 19 матчей в составе «Спартака» и забил 3 мяча.

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