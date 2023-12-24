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    • Агент Хлусевича прокомментировал информацию о переходе игрока в «Спортинг»

    Агент Хлусевича прокомментировал информацию о переходе игрока в «Спортинг»

    Олег Мавренков, агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, сказал, что ничего не знает об интересе к его клиенту со стороны лиссабонского «Спортинга».

    «Ничего про это не слышал, не знаю ни про какой «Спортинг». Переговоры ни с кем из «Спортинга» не вели. Думаю, это какой-то фейк», – сказал Мавренков.

    • Сообщалось, что Хлусевич может перейти в «Спортинг» в январе 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 22-летний Хлусевич провел 19 матчей в составе «Спартака» и забил 3 мяча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:28
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2677

      Айболид 1 час назад

      Так не Лиссабонский Спортинг , а Хихонский (в лучшем случае).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19400

      DVOK68 1 час назад

      Не дорос до Спортинга,это раз.
      Нужен в Спартаке,это два.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37482

      VVM1964 1 час назад

      Ну вот и славненько - худо-бедно, но игрок основы !)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2259

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Кому он там нужен.... написали бы про Каса пиа или риу аве... но Спортинг то куда?

      0
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