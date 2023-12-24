Агент Хлусевича прокомментировал информацию о переходе игрока в «Спортинг»

Олег Мавренков, агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, сказал, что ничего не знает об интересе к его клиенту со стороны лиссабонского «Спортинга».

«Ничего про это не слышал, не знаю ни про какой «Спортинг». Переговоры ни с кем из «Спортинга» не вели. Думаю, это какой-то фейк», – сказал Мавренков.