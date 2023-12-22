ЦСКА оценивает возможность перехода защитника из Узбекистана

ЦСКА проявляет интерес к игроку узбекского «Бунедкора» Авазбеку Улмасалиеву. По данным телеграм-канала журналиста Самвела Саркисяна, армейцы рассматривают 23-летнего футболиста в качестве возможного укрепления позиции центрального защитника.

Улмасалиев является капитаном «Бунедкора».

В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах за команду во всех официальных турнирах, отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Помимо «Бунeдкора», Умалсалиев выступал за такие команды из Узбекистана, как «Нефтчи», «Локомотив» и «Пахтакор».

ЦСКА находится на восьмом месте в РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.