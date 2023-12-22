ЦСКА оценивает возможность перехода защитника из Узбекистана

А Дивея куда девать? Хотя по привозам он номер 1 в ЦСКА, хуже точно не будет, я надеюсь...
ЦСКА проявляет интерес к игроку узбекского «Бунедкора» Авазбеку Улмасалиеву. По данным телеграм-канала журналиста Самвела Саркисяна, армейцы рассматривают 23-летнего футболиста в качестве возможного укрепления позиции центрального защитника.
- Улмасалиев является капитаном «Бунедкора».
- В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах за команду во всех официальных турнирах, отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.
- Помимо «Бунeдкора», Умалсалиев выступал за такие команды из Узбекистана, как «Нефтчи», «Локомотив» и «Пахтакор».
- ЦСКА находится на восьмом месте в РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.