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    • ЦСКА оценивает возможность перехода защитника из Узбекистана

    ЦСКА оценивает возможность перехода защитника из Узбекистана

    ЦСКА проявляет интерес к игроку узбекского «Бунедкора» Авазбеку Улмасалиеву. По данным телеграм-канала журналиста Самвела Саркисяна, армейцы рассматривают 23-летнего футболиста в качестве возможного укрепления позиции центрального защитника.

    • Улмасалиев является капитаном «Бунедкора».
    • В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах за команду во всех официальных турнирах, отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.
    • Помимо «Бунeдкора», Умалсалиев выступал за такие команды из Узбекистана, как «Нефтчи», «Локомотив» и «Пахтакор».
    • ЦСКА находится на восьмом месте в РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Самвел Карленович Саркисян

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    22.12.2023 22:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2386

      Таврида 1 час назад

      А Дивея куда девать? Хотя по привозам он номер 1 в ЦСКА, хуже точно не будет, я надеюсь...

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