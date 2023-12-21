Спикер МИД РФ Захарова жестко отреагировала на требование Украины отменить матч России с Сербией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку Украины сорвать мартовскую игру сборной России.

Россияне должны 21 марта принять в Москве сборную Сербии.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Футбольный союз Сербии, а также в ФИФА и УЕФА.

Они настаивают на необходимости принятия мер «для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

«Террористы – они во всем террористы», – сказала Захарова.

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