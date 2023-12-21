Реакция Мбаппе на дебют его 16-летнего брата за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об официальном дебюте своего младшего брата Этана.

16-летний полузащитник впервые сыграл за главную команду парижан в среду вечером.

Он вышел на замену на 92-й минуте матча с «Метцем» (3:1).

«Я счастлив, Этану это нравится, но мне ещe больше, как старшему брату. Я не думал, что меня ждeт такой особенный день, и этот матч мне очень запомнится.

Для меня важнее всего участие Этана, хотя победа и гол всегда особенные. Прекрасный день!» – заявил Мбаппе.