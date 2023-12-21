«Реал» поменял статус Мбаппе для клубного проекта

Трансфер Килиана Мбаппе больше не приоритетная цель для «Реала».
В мадридском клубе уже не считают 25-летнего форварда ключевым игроком для своего проекта.
Если до конца января француз не даст согласие на переход, то «Реал» переключится на другие цели.
Руководство клуба решило действовать жестко в отношении этой сделки, поэтому не намерено долго уговаривать потенциального новичка.
- В этом сезоне Мбаппе забил 21 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
- Летом он станет свободным агентом, если в ближайшие 6 месяцев не продлит контракт с «ПСЖ».
Источник: Defensa Central