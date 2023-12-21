«Реал» поменял статус Мбаппе для клубного проекта

Трансфер Килиана Мбаппе больше не приоритетная цель для «Реала».

В мадридском клубе уже не считают 25-летнего форварда ключевым игроком для своего проекта.

Если до конца января француз не даст согласие на переход, то «Реал» переключится на другие цели.

Руководство клуба решило действовать жестко в отношении этой сделки, поэтому не намерено долго уговаривать потенциального новичка.