В РФС ответили, планируют ли продлевать Карпина

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о намерении продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Мы находимся в настолько теплой, дружественной и творческой атмосфере. Мы хотим, верим и надеемся, у нас появится как можно раньше определенность с официальными матчами, что тоже важно и ему.
Мы ждем этого момента. РФС полностью ему доверяет, мы настроены на то, чтобы он продлил контракт. Надеемся, что у него такое же отношение к РФС», – сказал Митрофанов.
- Контракт Карпина истекает летом.
- Тренер в команде с 2021 года.
- С февраля 2022 года Россия отстранена от международного футбола.
Источник: «Матч ТВ»