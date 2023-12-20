В РФС ответили, планируют ли продлевать Карпина

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о намерении продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Мы находимся в настолько теплой, дружественной и творческой атмосфере. Мы хотим, верим и надеемся, у нас появится как можно раньше определенность с официальными матчами, что тоже важно и ему.

Мы ждем этого момента. РФС полностью ему доверяет, мы настроены на то, чтобы он продлил контракт. Надеемся, что у него такое же отношение к РФС», – сказал Митрофанов.