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    В РФС ответили, планируют ли продлевать Карпина

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о намерении продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    «Мы находимся в настолько теплой, дружественной и творческой атмосфере. Мы хотим, верим и надеемся, у нас появится как можно раньше определенность с официальными матчами, что тоже важно и ему.

    Мы ждем этого момента. РФС полностью ему доверяет, мы настроены на то, чтобы он продлил контракт. Надеемся, что у него такое же отношение к РФС», – сказал Митрофанов.

    • Контракт Карпина истекает летом.
    • Тренер в команде с 2021 года.
    • С февраля 2022 года Россия отстранена от международного футбола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2613

      Айболид 1 час назад

      Шта ?! Кааааак ?! Продлевать ? Вы там чего , вааще берега попутали ?

      0
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      Рейтинг: +3452

      Suvorov71 > Айболид 35 минут назад

      Головаболит, ты прям по блатному заговорил, как там на фени, ну совсем кукушка поехала, это все от вони, отойди от помойки

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