Аленичев высказался о проблемах «Зенита» в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник «Спартака», «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев назвал причины, из-за которых «Зенит» в этом сезоне выступает не так уверенно, как в прошлом.

«Многие проблемы «Зенита» идут, на мой взгляд, от потери Малкома. В прошлом сезоне человек забил больше 20, добавив около 10 голевых передач. Конечно, никакой Кассьерра такого футболиста не заменит.

Да, колумбиец лидирует среди бомбардиров нынешнего чемпионата, но на него надо играть – в то время как Малком во многих матчах делал результат сам за счет высочайшего индивидуального мастерства. Заменить его не удалось – и вряд ли пока получится.

Остается провести 12 туров, не думаю, что кто-то из бразильцев – а приоритетом в селекции, как понимаю, будут именно они – придет и с ходу сыграет так же качественно, как Малком в прошлом году. В общем, потеря такого исполнителя сказывается в том числе и на борьбе за чемпионство. Но, повторю, все равно отдаю небольшое предпочтение «Зениту». Потенциал там очень приличный.

Питерцы должны встряхнуться и провести весеннюю часть РПЛ гораздо сильнее осенней. На первой части дистанции у команды случались очень плохие матчи – например, «Оренбургу» уступили, – еще были неудачи. Коллектив, рассчитывающий на золото, не должен выступать настолько нестабильно.

Сломалось у сине-бело-голубых прежде всего в атаке. Клаудиньо уже не тот, подраскис без Малкома – они вдвоем так феерили на поле... Кассьерра, как уже отмечал, при всем уважении все равно не такой футболист, как Малком.

Да, есть Сергеев, который выходит на замену и забивает, пришел Изидор – но это все равно не то. Качество в атакующих действиях и зрелищность, отличавшие чемпиона в предыдущие годы, пропали.

Впрочем, хорошо зная Сергея Семака, не сомневаюсь, что он донесет до каждого футболиста и до команды в целом, что «Зенит» не имеет права оставаться вторым. Сергей достучится до своих игроков, особенно до бразильцев», – написал Аленичев.