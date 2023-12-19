Стало известно, сколько ЦСКА заплатил «Балтике» за Мусаева

Раскрыты финансовые подробности перехода Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 300 тысяч евро (почти 30 миллионов рублей).

Контракт с новичком рассчитан до конца сезона-2027/28.

Форвард будет выступать за московскую команду под 11-м номером.

22-летний Мусаев занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2015 год.

В «Балтике» он был с февраля 2020-го: 80 матчей, 19 голов, 14 ассистов.

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