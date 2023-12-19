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    ЦСКА купил нападающего «Балтики»

    ЦСКА объявил о переходе форварда «Балтики» Тамерлана Мусаева.

    Сумма сделки пока неизвестна. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона-2027/28.

    Нападающий будет выступать за московскую команду под 11-м номером.

    • 22-летний Мусаев занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2015 год.
    • В «Балтике» футболист был с февраля 2020-го.
    • Его статистика: 80 матчей, 19 голов, 14 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +553

      WILDLING_HRUNDEL 45 секунд назад

      Третье место за вами как всегда

      0
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      Рейтинг: +13

      KEKzack 1 час назад

      Удачи. Хз кто это.

      0
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      Рейтинг: +1023

      bratskij 1 час назад

      Ну хоть что то. Ждем еще.

      0
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      Рейтинг: +15213

      Skull_Boy 1 час назад

      Супер трансфер и осталось только тренера найти, а лучше вернуть Гончаренко

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