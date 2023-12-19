ЦСКА купил нападающего «Балтики»

Третье место за вами как всегда
ЦСКА объявил о переходе форварда «Балтики» Тамерлана Мусаева.
Сумма сделки пока неизвестна. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона-2027/28.
Нападающий будет выступать за московскую команду под 11-м номером.
- 22-летний Мусаев занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2015 год.
- В «Балтике» футболист был с февраля 2020-го.
- Его статистика: 80 матчей, 19 голов, 14 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.
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