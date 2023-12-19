Еще один бразильский клуб поспорит за Ренана из «Зенита»

В Бразилии сообщили о новом претенденте на центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана.
Вслед за «Коринтиансом» и «Интернасьоналом» в борьбу за игрока включился «Сан-Паулу».
- В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
- Футболист оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
- Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.
Источник: твиттер журналиста Габриэля Са