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    Еще один бразильский клуб поспорит за Ренана из «Зенита»

    В Бразилии сообщили о новом претенденте на центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана.

    Вслед за «Коринтиансом» и «Интернасьоналом» в борьбу за игрока включился «Сан-Паулу».

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Футболист оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.

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    Источник: твиттер журналиста Габриэля Са

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    Комментарии2
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      VPERDIV SPARTAK 11 минут назад

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      Рейтинг: +1002

      TIMOTHY 12 минут назад

      Не потянет против Газпрома

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