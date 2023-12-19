Жеребьевка плей-офф еврокубков, Миранчук забил, «Реал» нашел замену для Алабы в РПЛ и другие новости

Алаба получил тяжелую травму – «Реал» рассматривал ему на замену пять защитников из Европы и одного из РПЛ, но в итоге принял другое решение

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Названа сумма, за которую «Зенит» готов продать Сутормина

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и календарь матчей плей-офф

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Серия А. Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» (4:1)