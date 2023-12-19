Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды, несмотря на статус резидента

Резидентская виза ОАЭ не защищает Квинси Промеса от возможной экстрадиции в Нидерланды.

Ситуацию прокомментировал совладелец юридической фирмы Sila Lawyers Юрий Зайцев.

«От экстрадиции защищает гражданство – резидентская виза в ОАЭ не имеет с этим ничего общего. Выдача визы означает, что у властей Эмиратов нет претензий к Промесу. Если были бы запросы на экстрадицию футболиста, то ему бы ее не одобрили.

Это не значит, что Нидерланды не смогут направить претензии в будущем. Экстрадиция не быстрый вопрос, не думаю, что на сборах Промесу предъявят какие-то обвинения. Но, если такое случится, то резидентская виза не защитит игрока от запроса суда.

Виза упрощает жизнь в ОАЭ. Возможно, Промес приобрел там недвижимость и открыл банковский счет. В Европу перевести деньги непросто, в Голландии у него могут быть проблемы из-за судебных разбирательств.

В Эмираты он может спокойно отправлять из России деньги, конвертировать в нужную валюту и пользоваться средствами по всеми миру», – объяснил юрист.

В этом сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.

Его контракт со «Спартаком» был автоматически продлен до 2025 года.

Квинси осудили в Нидерландах за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают его в причастности к контрабанде наркотиков.

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