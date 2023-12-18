Стало известно, как Промес добился упрощения въезда в ОАЭ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов.

Недавно футболист получил резидентскую визу ОАЭ, что упростит ему въезд в страну.

Благодаря новому статусу голландец с высокой долей вероятности отправится на зимние сборы «Спартака», которые пройдут в Дубае.