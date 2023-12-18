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    Стало известно, как Промес добился упрощения въезда в ОАЭ

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов.

    Недавно футболист получил резидентскую визу ОАЭ, что упростит ему въезд в страну.

    Благодаря новому статусу голландец с высокой долей вероятности отправится на зимние сборы «Спартака», которые пройдут в Дубае.

    • В этом сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт со «Спартаком» был автоматически продлен до 2025 года.
    • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, поэтому он не выезжает из России.
    • Его осудили за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают в причастности к контрабанде наркотиков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3936

      alefreddy 4 минуты назад

      ничего нет невозможного

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      WILDLING_HRUNDEL 49 минут назад

      Промес резидент

      0
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    • ...
      Рейтинг: +926

      TIMOTHY 1 час назад

      Лукойл постарался,но все равно посодят)

      2
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