Стало известно, как Промес добился упрощения въезда в ОАЭ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов.
Недавно футболист получил резидентскую визу ОАЭ, что упростит ему въезд в страну.
Благодаря новому статусу голландец с высокой долей вероятности отправится на зимние сборы «Спартака», которые пройдут в Дубае.
- В этом сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
- Его контракт со «Спартаком» был автоматически продлен до 2025 года.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, поэтому он не выезжает из России.
- Его осудили за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают в причастности к контрабанде наркотиков.
Источник: «Спорт-Экспресс»