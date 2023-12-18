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    Президент «Барселоны» сделал заявление о будущем Хави

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, грозит ли увольнение главному тренеру команды Хави.

    «Мы полностью доверяем Хави, он заслуживает этого. Он отличный тренер и стойкий человек.

    В этом сезоне ему пришлось столкнуться с большим количеством проблем из-за травм. Но Хави преодолевает их. Его послематчевый анализ великолепен, я говорил ему об этом. У нас очень хорошие отношения», – сказал Лапорта.

    • «Барса» не смогла победить в 3 матчах подряд.
    • Каталонцы идут на 3-м месте в таблице Примеры.
    • Хави возглавляет команду с ноября 2021 года.

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    Источник: Mundo Deportivo

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