Президент «Барселоны» сделал заявление о будущем Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, грозит ли увольнение главному тренеру команды Хави.
«Мы полностью доверяем Хави, он заслуживает этого. Он отличный тренер и стойкий человек.
В этом сезоне ему пришлось столкнуться с большим количеством проблем из-за травм. Но Хави преодолевает их. Его послематчевый анализ великолепен, я говорил ему об этом. У нас очень хорошие отношения», – сказал Лапорта.
- «Барса» не смогла победить в 3 матчах подряд.
- Каталонцы идут на 3-м месте в таблице Примеры.
- Хави возглавляет команду с ноября 2021 года.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.