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    Защитник «Реала» Алаба получил тяжелую травму

    Защитник «Реала» Давид Алаба получил серьезную травму в матче 17‑го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1).

    Пресс‑служба мадридцев сообщила, что по итогам медицинского обследования игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

    31-летний австриец был заменен в первом тайме на 35‑й минуте из‑за повреждения. В ближайшие дни защитнику предстоит операция.

    • В августе в составе «Реала» разрыв крестообразных связок получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.
    • 31‑летний Алаба в текущем сезоне сыграл 17 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

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    Источник: Официальный сайт «Реала»

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