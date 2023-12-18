Защитник «Реала» Алаба получил тяжелую травму

Защитник «Реала» Давид Алаба получил серьезную травму в матче 17‑го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1).
Пресс‑служба мадридцев сообщила, что по итогам медицинского обследования игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.
31-летний австриец был заменен в первом тайме на 35‑й минуте из‑за повреждения. В ближайшие дни защитнику предстоит операция.
- В августе в составе «Реала» разрыв крестообразных связок получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.
- 31‑летний Алаба в текущем сезоне сыграл 17 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Официальный сайт «Реала»