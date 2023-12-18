Защитник «Реала» Алаба получил тяжелую травму

Защитник «Реала» Давид Алаба получил серьезную травму в матче 17‑го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1).

Пресс‑служба мадридцев сообщила, что по итогам медицинского обследования игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

31-летний австриец был заменен в первом тайме на 35‑й минуте из‑за повреждения. В ближайшие дни защитнику предстоит операция.