«Реал» нашел потенциальную замену для Алабы в РПЛ

реал год назад 40 лямов за него предлагал, когда он ещё в бразилии играл.
«Реал» может подписать центрального защитника, играющего в России.
Мадридскому клубу интересен Роберт Ренан из «Зенита».
20-летний футболист очень нравится главному скауту «Реала» Джуни Калафату.
- Испанцы ищут замену для Давида Алабы, который порвал кресты.
- Сообщалось, что в шорт-лист «Реала» входят Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Лени Йоро («Лилль»), Джорджо Скальвини («Аталанта») и Вильям Пачо («Айнтрахт»).