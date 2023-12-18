«Реал» нашел потенциальную замену для Алабы в РПЛ

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    Источник: Madrid Zone

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7049

      fakeid 18 минут назад

      реал год назад 40 лямов за него предлагал, когда он ещё в бразилии играл.

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