Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Крооса на возможность сыграть на домашнем Евро-2024

18 декабря 2023, 21:55

Стало известно, возможно ли возвращение Тони Крооса в сборную Германии в следующем году.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, полузащитник «Реала» всерьез задумался о перспективе вернуться в национальную команду и сыграть на Евро-2024.

Ранее об этом публично рассуждал главный тренер немцев Юлиан Нагельсман.

  • Кроос выступал за сборную Германии с 2010 по 2021 год.
  • Он провел 106 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.
  • Евро-2024 будет домашним для немцев, их соперники по группе – Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Еще по теме:
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году 2
ЦСКА – о Круговом: «Тони Кроос возобновил карьеру и стал левоногим» 3
Кроос вынес вердикт сборной Германии 7
Источник: твиттер журналиста Bild Кристиана Фалька
Испания. Примера Чемпионат Европы Германия Реал Кроос Тони
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
4
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
1
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
13
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
2
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Все новости
Все новости
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:10
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
2
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
06:50
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
06:26
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
Вчера, 19:41
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
Вчера, 16:35
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
Вчера, 15:10
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
Вчера, 11:47
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
Вчера, 08:43
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
Вчера, 02:23
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
7
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+