Реакция Крооса на возможность сыграть на домашнем Евро-2024

Стало известно, возможно ли возвращение Тони Крооса в сборную Германии в следующем году.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, полузащитник «Реала» всерьез задумался о перспективе вернуться в национальную команду и сыграть на Евро-2024.
Ранее об этом публично рассуждал главный тренер немцев Юлиан Нагельсман.
- Кроос выступал за сборную Германии с 2010 по 2021 год.
- Он провел 106 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.
- Евро-2024 будет домашним для немцев, их соперники по группе – Шотландия, Венгрия, Швейцария.
Источник: твиттер журналиста Bild Кристиана Фалька