Реакция Крооса на возможность сыграть на домашнем Евро-2024

Стало известно, возможно ли возвращение Тони Крооса в сборную Германии в следующем году.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, полузащитник «Реала» всерьез задумался о перспективе вернуться в национальную команду и сыграть на Евро-2024.

Ранее об этом публично рассуждал главный тренер немцев Юлиан Нагельсман.