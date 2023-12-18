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    Реакция Крооса на возможность сыграть на домашнем Евро-2024

    Стало известно, возможно ли возвращение Тони Крооса в сборную Германии в следующем году.

    По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, полузащитник «Реала» всерьез задумался о перспективе вернуться в национальную команду и сыграть на Евро-2024.

    Ранее об этом публично рассуждал главный тренер немцев Юлиан Нагельсман.

    • Кроос выступал за сборную Германии с 2010 по 2021 год.
    • Он провел 106 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.
    • Евро-2024 будет домашним для немцев, их соперники по группе – Шотландия, Венгрия, Швейцария.

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    Источник: твиттер журналиста Bild Кристиана Фалька

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