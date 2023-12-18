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    • В «Сочи» отреагировали на новость о возможном переходе Сутормина

    В «Сочи» отреагировали на новость о возможном переходе Сутормина

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о зимней аренде полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

    «Списки у нас есть. Мы работаем по нашему шорт-листу, кого бы мы хотели видеть. На личности футболистов не хочется переходить.

    Есть список и российских игроков, и иностранных. Будем прилагать усилия, чтобы это было быстрее, чтобы можно было пройти полноценную подготовку», – сказал Рубашко.

    • Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.
    • При этом в РПЛ он отыграл всего 140 минут.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +352

      VPERDIV SPARTAK 27 минут назад

      и че....где инфа

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