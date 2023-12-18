В «Сочи» отреагировали на новость о возможном переходе Сутормина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о зимней аренде полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
«Списки у нас есть. Мы работаем по нашему шорт-листу, кого бы мы хотели видеть. На личности футболистов не хочется переходить.
Есть список и российских игроков, и иностранных. Будем прилагать усилия, чтобы это было быстрее, чтобы можно было пройти полноценную подготовку», – сказал Рубашко.
- Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.
- При этом в РПЛ он отыграл всего 140 минут.
- Рыночная стоимость футболиста – 1,5 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»