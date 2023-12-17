Топ-3 российских игрока года по версии Аршавина

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин выделил лучших российских футболистов по итогам 2023 года.

«Александр Головин провeл очень хорошо этот год. Сейчас он стал настоящим лидером в «Монако». Много отдаeт забивает, получает различный призы за игрока месяца, игрока недели.

Далер Кузяев также. Ну и Наир Тикнизян очень хорошо выступает, спрогрессировал. В этом сезоне он стал настоящим лидером и в клубе и сборной», – сказал Аршавин.

Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).

Кузяев летом сменил «Зенит» на «Гавр».

Тикнизян выступает за сборную Армении, но родился в Санкт-Петербурге и всю карьеру проводит в России.

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