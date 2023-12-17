Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» и «Брайтон», 17 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

Главный тренер: Микель Артета

«Брайтон»: Вербрюгген, Данк, Милнер, ван Хекке, Вельтман, Гилмор, Гросс, Лаллана, Митома, Адингра, Фергюсон.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Брайтон»