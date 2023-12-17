Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «ПСЖ», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лилль»: Шавалье, Рибейро, Йоро, Диаките, Исмаили, Бенталеб, Гомес, Кабелла, Андре, Жергова, Языджи.

Главный тренер: Паулу Фонсека

«ПСЖ»: Тенас, Хакими, Перейра, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Баркола.

Главный тренер: Луис Энрике

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «ПСЖ»