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    • «Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    «Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «ПСЖ», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лилль»: Шавалье, Рибейро, Йоро, Диаките, Исмаили, Бенталеб, Гомес, Кабелла, Андре, Жергова, Языджи.

    Главный тренер: Паулу Фонсека

    «ПСЖ»: Тенас, Хакими, Перейра, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Баркола.

    Главный тренер: Луис Энрике

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «ПСЖ»

    ПСЖ-Лилль смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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