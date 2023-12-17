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    «Лилль» – «ПСЖ»: прогноз на матч 16 тура Лиги 1, 17 декабря

    В воскресенье, 17 декабря, «Лилль» на своем поле встретится с «ПСЖ». Матч пройдет в рамках 16 тура Лиги 1 и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Лилль»

    «Лилль» занимает 4 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 27 очков после 15 сыгранных матчей. У команды 7 побед, 6 ничьих и 2 поражений. Футболисты Фонсеки забили 19 голов и пропустили 11. Команда отстает от лидирующего «ПСЖ» на 9 баллов.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, имея 36 очков после 15 туров. Команда одержала 11 побед, сыграла в ничью 3 раза и потерпела 1 поражение. Игроки «ПСЖ» забили 38 голов и пропустили 12 мячей. Парижане обгоняют идущую второй «Ниццу» на 4 балла.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Лиллем» и «ПСЖ» завершились следующим образом:

    • 19.02.2023 «ПСЖ» – «Лилль» 4:3;
    • 21.08.2022 «Лилль» – «ПСЖ» 1:7;
    • 06.02.2022 «Лилль» – «ПСЖ» 1:5;
    • 29.10.2021 «ПСЖ» – «Лилль» 2:1;
    • 01.08.2021 «Лилль» – «ПСЖ» 1:0.

    Прогноз на матч «Лилль» – «ПСЖ»

    Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы – впрочем, парижане выглядят фаворитами предстоящей встречи. Впрочем, «Лилль» наверняка окажет столичному клубу достойное сопротивление – команда не проигрывает на протяжении 14 матчей. Наш прогноз – победа «ПСЖ» (1.90), обе забьют – 1.62.

    Источник: Бомбардир

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