В воскресенье, 17 декабря, «Лилль» на своем поле встретится с «ПСЖ». Матч пройдет в рамках 16 тура Лиги 1 и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Лилль»

«Лилль» занимает 4 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 27 очков после 15 сыгранных матчей. У команды 7 побед, 6 ничьих и 2 поражений. Футболисты Фонсеки забили 19 голов и пропустили 11. Команда отстает от лидирующего «ПСЖ» на 9 баллов.

«ПСЖ»

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1, имея 36 очков после 15 туров. Команда одержала 11 побед, сыграла в ничью 3 раза и потерпела 1 поражение. Игроки «ПСЖ» забили 38 голов и пропустили 12 мячей. Парижане обгоняют идущую второй «Ниццу» на 4 балла.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Лиллем» и «ПСЖ» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Лилль» – «ПСЖ»

Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы – впрочем, парижане выглядят фаворитами предстоящей встречи. Впрочем, «Лилль» наверняка окажет столичному клубу достойное сопротивление – команда не проигрывает на протяжении 14 матчей. Наш прогноз – победа «ПСЖ» (1.90), обе забьют – 1.62.