В воскресенье, 17 декабря, «Лилль» на своем поле встретится с «ПСЖ». Матч пройдет в рамках 16 тура Лиги 1 и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Лилль»
«Лилль» занимает 4 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 27 очков после 15 сыгранных матчей. У команды 7 побед, 6 ничьих и 2 поражений. Футболисты Фонсеки забили 19 голов и пропустили 11. Команда отстает от лидирующего «ПСЖ» на 9 баллов.
«ПСЖ»
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1, имея 36 очков после 15 туров. Команда одержала 11 побед, сыграла в ничью 3 раза и потерпела 1 поражение. Игроки «ПСЖ» забили 38 голов и пропустили 12 мячей. Парижане обгоняют идущую второй «Ниццу» на 4 балла.
Личные встречи
Последние пять встреч между «Лиллем» и «ПСЖ» завершились следующим образом:
- 19.02.2023 «ПСЖ» – «Лилль» 4:3;
- 21.08.2022 «Лилль» – «ПСЖ» 1:7;
- 06.02.2022 «Лилль» – «ПСЖ» 1:5;
- 29.10.2021 «ПСЖ» – «Лилль» 2:1;
- 01.08.2021 «Лилль» – «ПСЖ» 1:0.
Прогноз на матч «Лилль» – «ПСЖ»
Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы – впрочем, парижане выглядят фаворитами предстоящей встречи. Впрочем, «Лилль» наверняка окажет столичному клубу достойное сопротивление – команда не проигрывает на протяжении 14 матчей. Наш прогноз – победа «ПСЖ» (1.90), обе забьют – 1.62.