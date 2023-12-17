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    • «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ливерпуль»: Бекер, Ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Гравенберх, Диас, Нуньес, Салах.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Далот, Шоу, Ван-Биссака, Амрабат, Гарначо, Антони, Майну, Мактоминей, Хойлунн.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

    Ливерпуль-МЮ смотреть онлайн 17 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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