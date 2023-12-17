Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 19:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, Ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Гравенберх, Диас, Нуньес, Салах.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Далот, Шоу, Ван-Биссака, Амрабат, Гарначо, Антони, Майну, Мактоминей, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»