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Уткин уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — «МЮ»

18 декабря 2023, 08:56
5

Журналист Василий Уткин рассказал, почему недолюбливает АПЛ.

«Вот за что я недолюбливаю премьер-лигу. Посмотрел «Ливерпуль» – «МЮ», прекрасная замануха, чтобы завершить трудовое воскресенье.

Так ведь заснул на тридцатой минуте! Возможно, я даже комментировал во сне; вот только спросить некого.

Размежил очи: игра закончена, 0:0, я ничего не пропустил, прям я – Онана!

Но сон перебил и вот теперь маюсь бессоницей.

А вставать рано.

Как-то плохо мы совпадаем с премьер-лигой.

Даже обидно», – написал Уткин.

  • «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 38 очками после 17 туров.
  • «МЮ» расположился на седьмой строчке с 28 очками. Это была первая ничья команды в чемпионате Англии в текущем сезоне.

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Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Уткин Василий
Комментарии (5)
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Таврида
1702880683
- ̶В̶а̶с̶я̶!̶ ̶В̶а̶с̶я̶! Ержан! Ержан! Вставай, эй! Салам Алейкум. Вставай, на работу пора. Ты че, спишь? Вставай, Ержан!
Ответить
Владимир-Филиппов-vkontak
1702885242
Эх, я думал, уснул и не проснулся...
Ответить
Дядя Серёжа
1702891297
У меня разница с Москвой 4 часа... под англицкую лигу я всегда сплю...
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Volf1973
1702893857
Васе надо приводить своё здоровье в порядок...а он бояться делать этот шаг
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