Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Уткин уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — «МЮ»

    Журналист Василий Уткин рассказал, почему недолюбливает АПЛ.

    «Вот за что я недолюбливаю премьер-лигу. Посмотрел «Ливерпуль» – «МЮ», прекрасная замануха, чтобы завершить трудовое воскресенье.

    Так ведь заснул на тридцатой минуте! Возможно, я даже комментировал во сне; вот только спросить некого.

    Размежил очи: игра закончена, 0:0, я ничего не пропустил, прям я – Онана!

    Но сон перебил и вот теперь маюсь бессоницей.

    А вставать рано.

    Как-то плохо мы совпадаем с премьер-лигой.

    Даже обидно», – написал Уткин.

    • «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 38 очками после 17 туров.
    • «МЮ» расположился на седьмой строчке с 28 очками. Это была первая ничья команды в чемпионате Англии в текущем сезоне.

    Новости по теме
    Уткин предсказал крах экс-тренеру сборной Испании в случае назначения в «Сочи» 6
    Уткин – о вручении Черданцеву ТЭФИ: «В творческом отношении награда выглядит как посмертная» 6
    Уткин объяснил, почему не комментирует медиафутбол
    Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+