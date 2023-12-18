Уткин уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — «МЮ»

Журналист Василий Уткин рассказал, почему недолюбливает АПЛ.
«Вот за что я недолюбливаю премьер-лигу. Посмотрел «Ливерпуль» – «МЮ», прекрасная замануха, чтобы завершить трудовое воскресенье.
Так ведь заснул на тридцатой минуте! Возможно, я даже комментировал во сне; вот только спросить некого.
Размежил очи: игра закончена, 0:0, я ничего не пропустил, прям я – Онана!
Но сон перебил и вот теперь маюсь бессоницей.
А вставать рано.
Как-то плохо мы совпадаем с премьер-лигой.
Даже обидно», – написал Уткин.
- «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 38 очками после 17 туров.
- «МЮ» расположился на седьмой строчке с 28 очками. Это была первая ничья команды в чемпионате Англии в текущем сезоне.