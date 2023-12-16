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    Марадишвили пошел на понижение зарплаты ради Юрана

    Инсайдер Иван Карпов сообщил подробности скорой аренды полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в «Пари НН».

    «Пари НН» действительно близок к аренде (бесплатной) Марадишвили без права выкупа (не хотят продавать игрока задешево, ведь брали за 5-7 миллионов евро).

    «Локо» получил два конкретных оффера по Косте: от «Балтики» и «Нижнего». Также был общий интерес от «Ростова» и «Урала». При этом сам футболист согласен ехать именно к Сергею Юрану, а не к Сергею Игнашевичу.

    Сказалась близость к Москве и более интересные перспективы, чем отчаянная борьба за выживание. Документы для перехода в «Локо» начнут оформлять на следующей неделе.

    «Локо» будет платить 50% от зарплаты игрока: 3,5 миллиона рублей + 2,5 даст НН («Балтика» башляла 3,5). Итого: 6 мультов из 7 – единичкой Костя пожертвует, чтобы иметь возможность поиграть с Юраном.

    Отсутствие опции выкупа расстраивает Нижний. Но радует возможность подписать качественного игрока на вторую часть сезона», – написал источник.

    • «Локо» в 2021 году купил Марадишвили у ЦСКА за 7 млн евро.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол в 14 матчах.
    • «Пари НН» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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