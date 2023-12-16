Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» и «Хоффенхайм», 16 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 20:00 по московскому времени.
Cтартовые составы на матч:
«Наполи»: Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.
Главный тренер: Вальтер Мадзарри
«Кальяри»: Скуффет, Гольданига, Доссена, Нандес, Ауджелло, Виола, Прати, Янкто, Макумбу, Ористанио, Лувумбу.
Главный тренер: Клаудио Раньери
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Кальяри»
- Матч покажет Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс