Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» и «Хоффенхайм», 16 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 20:00 по московскому времени.

Cтартовые составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

Главный тренер: Вальтер Мадзарри

«Кальяри»: Скуффет, Гольданига, Доссена, Нандес, Ауджелло, Виола, Прати, Янкто, Макумбу, Ористанио, Лувумбу.

Главный тренер: Клаудио Раньери

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Кальяри»