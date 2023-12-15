Судья Лапочкин рассказал, как его возили перед матчем на кладбище: «После игры можешь тут оказаться»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин поделился в эфире телеканала «Матч Премьер», как однажды его привезли на кладбище.

– В одном городе в Забайкалье возили на кладбище. Показывали и говорили: «Вот могила, где ты завтра можешь оказаться после игры».

Ну это как-то с юмором воспринималось.

– Действительно смешно. Все смеемся.

– Я там был не первый. И никого там не закопали.