Судья Лапочкин рассказал, как его возили перед матчем на кладбище: «После игры можешь тут оказаться»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин поделился в эфире телеканала «Матч Премьер», как однажды его привезли на кладбище.
– В одном городе в Забайкалье возили на кладбище. Показывали и говорили: «Вот могила, где ты завтра можешь оказаться после игры».
Ну это как-то с юмором воспринималось.
– Действительно смешно. Все смеемся.
– Я там был не первый. И никого там не закопали.
- Лапочкин в 2011-2021 годах провел в РПЛ 179 матчей.
- Его отец тоже судья.
- Лапочкин в 2021 году отстранен УЕФА на 10 лет в связи с неинформированием о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отбора Лиги Европы «Вентспилс» – «Бордо».
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Источник: Sports.ru