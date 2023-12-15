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    • Судья Лапочкин рассказал, как его возили перед матчем на кладбище: «После игры можешь тут оказаться»

    Судья Лапочкин рассказал, как его возили перед матчем на кладбище: «После игры можешь тут оказаться»

    Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин поделился в эфире телеканала «Матч Премьер», как однажды его привезли на кладбище.

    – В одном городе в Забайкалье возили на кладбище. Показывали и говорили: «Вот могила, где ты завтра можешь оказаться после игры».

    Ну это как-то с юмором воспринималось.

    – Действительно смешно. Все смеемся.

    – Я там был не первый. И никого там не закопали.

    • Лапочкин в 2011-2021 годах провел в РПЛ 179 матчей.
    • Его отец тоже судья.
    • Лапочкин в 2021 году отстранен УЕФА на 10 лет в связи с неинформированием о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отбора Лиги Европы «Вентспилс»«Бордо».

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    Источник: Sports.ru

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