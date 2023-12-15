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  • Судья Лапочкин рассказал, как его возили перед матчем на кладбище: «После игры можешь тут оказаться»

Судья Лапочкин рассказал, как его возили перед матчем на кладбище: «После игры можешь тут оказаться»

15 декабря 2023, 22:13
4

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин поделился в эфире телеканала «Матч Премьер», как однажды его привезли на кладбище.

– В одном городе в Забайкалье возили на кладбище. Показывали и говорили: «Вот могила, где ты завтра можешь оказаться после игры».

Ну это как-то с юмором воспринималось.

– Действительно смешно. Все смеемся.

– Я там был не первый. И никого там не закопали.

  • Лапочкин в 2011-2021 годах провел в РПЛ 179 матчей.
  • Его отец тоже судья.
  • Лапочкин в 2021 году отстранен УЕФА на 10 лет в связи с неинформированием о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отбора Лиги Европы «Вентспилс»«Бордо».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей
Комментарии (4)
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MaxRnD
1702670430
Такой шанс загубили мамкины киллеры
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Исмо
1702708232
Сейчас, со всеми судьями так надо делать:):)
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aldo conte
1702710375
А в машине, которая повезла его на кладбище, он оказался под угрозой пистолета. Трепло.
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ZeBolotny
1702717623
Лапочкина не убили и не закопали, потому что он всегда брал деньги и выполнял заказ! А последние годы на стационаре работал на "Спартак"!))
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