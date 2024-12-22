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    • Лапочкин – о российском судействе: «Все смеются и издеваются»

    Лапочкин – о российском судействе: «Все смеются и издеваются»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о российском судействе. Он считает, что итоги года можно считать неутешительными.

    – Что касается итогов внутреннего судейства, клубы и общественность недовольны, больше минусов. Двойные трактовки, да и мемом стала экспертно‑судейская комиссия, все смеются и издеваются. В этой области что‑то надо менять. Никто не воспринимает решения ЭСК, они вызывают у всех улыбку.

    – Все претензии клубов считаете обоснованными?

    – Не только клубов. Работая на «Матч ТВ», я вижу мнения журналистов, экспертов и футболистов. Нет особо довольных закрытостью и непониманием процессов. Сказал бы так, что футбольная общественность не все понимает, что происходит в нашем судействе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1734895637
    Лукойл и Спартак хорошо понимают
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    NewLife
    1734897885
    Смеются только в Питере(
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