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    Головин: «Провожу лучший сезон во Франции»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил текущий сезон.

    – Есть мнение, что текущий сезон для тебя является лучшим во Франции. Согласен ли ты с этим? С чем связываешь подобные результаты?

    – На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в Лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде. Все это помогает проявлять себя на поле.

    Плюс у нас подобралась сейчас хорошая команда. Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной.

    • Головин – самый дорогой футболист «Монако» (30 миллионов евро).
    • Он в команде с 2018 года.
    • На протяжении 3 последних месяцев Головина признавали лучшим в «Монако».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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