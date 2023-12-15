Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Головин отреагировал на признание лучшим игроком России в 2023 году

    Головин отреагировал на признание лучшим игроком России в 2023 году

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал признание лучшим футболистом России в 2023 году. Его выбрали тренеры и журналисты.

    «Благодарен за такую оценку. Безусловно, это приятная новость. Тем более круг голосовавших был очень широкий. Значит, это мнение многих, кто связан с футбольной индустрией.

    Но, как и всегда, повторю, что футбол – командный вид спорта. Все индивидуальные награды здесь необходимо делить с партнерами. Без них подобные признания были бы невозможны. В том что меня поставили на первое место в этом голосовании, велика заслуга всех, с кем играю и в сборной России, и в «Монако». Поэтому, конечно, будет правильным поблагодарить и их», – сказал Головин.

    • Головин – самый дорогой футболист «Монако» (30 миллионов евро).
    • Он в команде с 2018 года.
    • На протяжении 3 последних месяцев Головина признавали лучшим в «Монако».

    Новости по теме
    Головин высказался о возможном трансфере Чалова в «Монако»
    Семин назвал лучшего игрока России
    Назван лучший футболист России в 2023 году по версии тренеров РПЛ 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+