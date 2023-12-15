Головин отреагировал на признание лучшим игроком России в 2023 году

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал признание лучшим футболистом России в 2023 году. Его выбрали тренеры и журналисты.

«Благодарен за такую оценку. Безусловно, это приятная новость. Тем более круг голосовавших был очень широкий. Значит, это мнение многих, кто связан с футбольной индустрией.

Но, как и всегда, повторю, что футбол – командный вид спорта. Все индивидуальные награды здесь необходимо делить с партнерами. Без них подобные признания были бы невозможны. В том что меня поставили на первое место в этом голосовании, велика заслуга всех, с кем играю и в сборной России, и в «Монако». Поэтому, конечно, будет правильным поблагодарить и их», – сказал Головин.