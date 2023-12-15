Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц

Агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунева Антон Смирнов рассказал о событиях, которые предшествовали матчу Лиги Европы с «Хэкеном» (2:1).

Бакинцы впервые в истории вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Наверное, Андрей меня поругает. Если не в лицо, то про себя, но не могу не сказать про одну важную деталь. Думаю, уже сейчас об этом можно сказать.

Два дня назад Андрею было очень плохо, поймал вирус, выворачивало весь организм. Была пропущена тренировка. Два дня ставили капельницы и в итоге поставили на ноги.

Тем важнее и ценнее та игра, которая была сегодня показана и те сейвы, которые в очередной раз были совершены.

А врачам «Карабаха» низкий поклон и огромное спасибо! Равно как и тренерскому штабу за доверие!

Ну и, конечно, за дух и желание играть Андрею!» – написал Смирнов.