«Палмейрас» начал искать замену двум игрокам, на которых претендуют клубы из России

В ближайшее время «Палмейрас» может расстаться с вингером Артуром, близкому к переходу в «Зенит», и защитником Луаном, в трансфере которого заинтересован «Краснодар». По данным Portal do Palestra, бразильская команда уже ищет замену своим игрокам.
- Ранее появлялась информация, что «Зенит» предложил 18 миллионов евро за переход Артура.
- В то же время, «Краснодар» заинтересован в трансфере защитника Луана, который открыт к смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.
- Действующее соглашение Артура с «Палмейрасом» рассчитано до конца 2028 года.
- У Луана контракт с бразильским клубом истекает в декабре 2024 года.
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Источник: Portal do Palestra